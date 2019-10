Il video di "Bom Bom n.3", brano vincitore di Italia's Got Talent

Roma, 8 ott. (askanews) - Torna il rock 'n' roll acrobatico che ha trionfato all'ultima edizione di "Italia's Got Talent". "Bom Bom n. 3", brano vincitore dell'ultima edizione del celebre talent di Sky Uno e Tv8, ha ora un videoclip ufficiale.

Torna così Antonio Sorgentone, virtuoso pianista che ha conquistato Mara Maionchi, reduce da centinaia di concerti tra Europa e Italia, tra cui l'esibizione a Londra al "Britain's Got Talent - The Champions" alla Wembley Arena assieme ai concorrenti del programma da tutta Europa.

Antonio è nato in Abruzzo, in una famiglia di musicisti. È stato il nonno a "iniziarlo" allo swing italiano, tra Carosone, Buscaglione e Jerry Lee Lewis. Sono le stesse atmosfere che il regista Alberto Guerri ha cercato di ricreare nel videoclip con la storia di un gruppo di musicisti che in una landa desolata degli Anni '50 intraprende un lungo viaggio a bordo di un'originale auto d'altri tempi.

Il musicista, in attesa di nuovi concerti e nuovi brani, si esibirà alla maratona di beneficenza Telethon il prossimo 14 dicembre su Rai Uno.