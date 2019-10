Teatro, Andrea Pucci al teatro della Luna di Milano

Milano, 8 ott. (askanews) - Dall'11 ottobre 2019 e per tutta la stagione (calendario completo su Ticketone.it e su teatrodellaluna.com) il Teatro della Luna sarà un laboratorio d eccezione del nuovo One-Man-Show di Andrea Pucci, "Il meglio di..." con la partecipazione della Zurawski Live Band e la regia di Dino Pecorella: 31 appuntamenti (i primi sono già sold-out) fino a maggio 2020, per un work in progress che ripercorrerà fuori dagli schemi teatrali gli sketch che lo hanno reso celebre, rendendo partecipe il pubblico in sala, solo ed in esclusiva a Milano.

Cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, Pucci ama dialogare con gli spettatori, improvvisando situazioni grottesche. Andrea Baccan, nella stagione 1993/1994 partecipa come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l'ultima? e, da lì, inizia una gavetta che lo porterà al successo con il grande pubblico. Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, interpretando in chiave comica episodi di quotidianità e vera vita vissuta.