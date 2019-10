Di Maio: abolire Quota 100? Fantasia poco felice di Italia Viva

Roma, 14 ott. (askanews) - Il Movimento Cinquestelle "non darà mai i voti per una legge di bilancio che elimina quota 100 e crea nuovi esodati" e dunque tale eventualità "resterà una poco felice fantasia di Italia Viva e nient'altro". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo.

"C'è qualcuno, nello specifico il partito di Renzi, che vuole tornare alla legge Fornero. Noi siamo nati come M5S per non tornare mai più alla legge Fornero, per fare in modo che chi aveva diritto di andare in pensione potesse andarci", ha spiegato il ministro. "Non voglio altri esodati in Italia, ancora non abbiamo finito di affrontare il tema degli esodati della legge Fornero", ha aggiunto Di Maio.

"Se qualcuno pensa di poter far partire una nuova generazione di esodati ha sbagliato governo. Il Movimento 5 Stelle non darà mai i voti per una legge di bilancio che elimina quota 100 e crea nuovi esodati e soprattutto in Parlamento non ci sono i voti per riuscire ad abolire quota 100", ha insistito. "Dunque resterà una poco felice fantasia di Italia Viva e nient'altro".