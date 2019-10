Festa del Cuoco a Matera con centinaia di chef da tutta Italia

Matera, 14 ott. (askanews) - Centinaia di chef provenienti da tutta Italia hanno sfilato a Matera in occasione della Festa Nazionale del Cuoco. Due giorni di iniziative a cura dell'Unione Regionale Cuochi Lucani e della Federazione Italiana Cuochi (FIC) con incontri e degustazioni pubbliche.

Un percorso enogastronomico per valorizzare i prodotti ittici della costiera in abbinamento a quelli del territorio, con show cooking sul pesce povero firmati da chef come Alessandro Circiello - noto volto tv di Buongiorno Benessere su Rai1 - Massimo Carleo, Michele Castelli, e gli stellati Giuseppe Misuriello, Paolo Barrale e Vitantonio Lombardo.

Il presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo: "È un momento importante di confronto perché sono presenti delegazioni di tutta Italia e dall'estero che sono qui venuti a Matera per mandare un messaggio alle istituzioni: cercare di far riconoscere finalmente la professione cuoco come usurante. Un obiettivo che la federazione ha da tempo".