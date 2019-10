Il mash-up di "Ice cream" di Mika con "Gelato al cioccolato"

Roma, 14 ott. (askanews) - Nella puntata di Radio2 Social Club, che andrà in onda in versione special tv martedì 15 ottobre (alle 8.45 su Rai2), Mika ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni si è prestato a un divertente "mash-up" trala sua hit "Ice cream" e la popolare "Gelato al cioccolato" di Pupo.

Lo showman libanese naturalizzato britannico, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album "My Name Is Michael Holbrook", conosceva il brano firmato da Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo a fine performance avrebbe anche mandato un messaggino di ringraziamento...