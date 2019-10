Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la prevenzione

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".