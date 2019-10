Gros-Pietro (Intesa SP): la manovra porti a riduzione Spread

Milano, 15 ott. (askanews) - "L'auspicio è che si concluda in modo positivo, perché una conclusione positiva potrebbe portare agli italiani un grande regalo che nessuno strumento specifico di una manovra può portare: la riduzione dello Spread, che per un Paese come il nostro che ha un debito pubblico che ormai viaggia intorno al 140% del Pil, è di una entità tale che può veramente costituire al soluzione di molti problemi di finanza pubblica italiana". Lo ha detto a Milano il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine di un evento sull'impegno della banca nel Terzo settore.