Prima lo show del leghista innamorato. Poi Maria Elisabetta Casellati rapita da dudu-dadada. E' arrivata davvero la svolta rosa in Parlamento. Alla Camera con la dichiarazione show del leghista Flavio Di Muro che in diretta tv ha fatto la proposta di matrimonio con tanto di anello alla sua Elisa. Poi si è scoperto che come in qualsiasi teatro quella dichiarazione era una finzione, perché i due si erano già accordati sulla data del matrimonio e quindi contava solo lo show sotto i riflettori. Ora è diventato virale sui social un altro show che si è svolto invece un po' in sordina in Senato. Lì davanti alla Casellati e a molti altri presenti nell'aula, il cantante Amedeo Minghi si è esibito nella sua vecchia celebre "Vattene amore", che è riecheggiata fra le mura di Palazzo Madama con il suo ritornello "trottolino amoroso dudu-dadada". Canzone che doveva piacere assai alla stessa Casellati che vistosamente ha accompagnato Minghi sillabandola sottovoce...