Al via "Le Feste delle meraviglie in tavola" della Regione Lazio

Roma, 16 dic. (askanews) - Al via Le Feste delle Meraviglie in Tavola: tanti appuntamenti legati al food che fanno parte del grande contenitore di Feste delle Meraviglie, l'iniziativa promossa dalla Regione Lazio a Roma e nei comuni del territorio in occasione del Natale, dedicata alle eccellenze agroalimentari laziali.

Il ricco programma è stato presentato nella suggestiva cornice dello spazio Esposizioni di Roma da Enrica Onorati, Assessore all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, e da Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, in collaborazione con Lazio Innova.

Mercatini, fattorie didattiche, menu con prodotti DOP e IGP del Lazio da gustare nei migliori ristoranti del Lazio, degustazioni guidate e show cooking, attività didattiche, promozioni ad hoc nei supermercati e negli ipermercati, esposizione e vendita di prodotti artigianali.

Si parte con "A Natale sono tutti più buoni", l'iniziativa di Coldiretti nei mercati di Campagna Amica che coinvolgerà a Roma fino al 22 dicembre, oltre 60 imprese laziali nel rispetto delle tradizioni del territorio. Tra le iniziative in programma, corsi dedicati ai più piccoli per conoscere il cibo a km 0 e per preparare il pranzo e l'albero di Natale utilizzando i prodotti tipici.

Fino al 6 gennaio l'Unione regionale Cuochi Lazio, guidata da Alessandro Circiello, presenterà in collaborazione con rinomati ristoranti la Tavola delle Feste, un vademecum per la preparazione del menu delle feste natalizie con le eccellenze agroalimentari del Lazio. Sarà quindi possibile degustare piatti elaborati da alcuni tra i più importanti chef italiani con prodotti DOP e IGP del Lazio.

Nei punti vendita Unicoop Tirreno sarà poi possibile scoprire e acquistare, dal 13 al 15 e dal 20 al 22 dicembre, una selezione di prodotti agroalimentari del Lazio. Nel Mercato rionale di Testaccio sarà allestito a Roma dal 20 al 22 dicembre in collaborazione con Agro Camera, un mercatino di Natale con produttori e i prodotti delle 5 province del Lazio: in programma, lezioni di cucina per il menu di Natale, regali solidali e lezioni antispreco con indicazioni preziose per un riciclo intelligente dei dolci natalizi.

A seguire il 28 dicembre ZAG Foodstuffs e il 30 dicembre Roma CASTELLIinFood, due eventi a Zagarolo e a Roma con gli artigiani del settore alimentare e le aziende vinicole del Lazio. Le imprese presenti esporranno i propri prodotti con momenti di degustazione e vendita.

Infine con Arsial, sarà realizzata il 23 e il 31 dicembre una giornata di festa per grandi e piccoli, un laboratorio creativo con pillole di storia a tavola ed un percorso guidato sui dolci della tradizione di Natale.