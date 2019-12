Guterres a Roma da Conte: "Italia impegnata con Gb per Cop26"

Roma, 19 dic. (askanews) - Libia e lotta ai cambiamenti climatici tra i temi al centro dell'incontro a Villa Madama a Roma tra il premier Giuseppe Conte e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La prossima conferenza Onu sul clima, si terrà a Glasgow. L'Italia - ha sottolineato Conte - "sarà impegnata in partnership con il Regno Unito per gestire Cop26".

"Ci siamo soffermati a lungo sul tema dei cambiamenti climatici. Come sapete l'anno prossimo l'Italia sarà impegnata nella partnership con il Regno Unito per gestire i lavori di Cop26 e chiaramente in particolare ci siamo impegnati a dedicare un particolare evento ai giovani".

Guterres da parte sua ha affermato:

"Abbiamo perso la battaglia contro i cambiamenti climatici, ma non perderemo la guerra ne sono certo e il 2020 sarà un anno del 'o la va o la spacca' e una delle ragioni per cui penso che possiamo vincere la guerra è il fatto che l'Italia assieme al Regno Unito gestiranno i preparativi per la Cop26".

Sulla situazione in Libia invece:

"La pace in Libia è un must assoluto per la pace e la stabilità in grande regioni dell'Africa e per la stabilità nell'Africa del Nord".