Natale, concerto della fanfara della polizia a Roma Termini

Roma, 19 dic. (askanews) - A Roma Termini si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato, evento promosso dal Servizio Polizia Ferroviaria, con la collaborazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Centinaia di persone (pendolari, viaggiatori in transito o in partenza per le festività) hanno assistito all esibizione fatta di marce e celebri composizioni musicali natalizie. Oltre a "All I want for Christmas is you", tra i brani proposti anche la marcia di Radetzky e l Inno di Mameli interpretato dal tenore Francesco Grollo.

Presenti all evento il Questore di Roma Carmine Esposito, il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato Armando Forgione, il Direttore Centrale di Protezione Aziendale del Gruppo FS Italiane Franco Fiumara e l organizzatore dell iniziativa, il direttore del Servizio Polizia Ferroviaria Maurizio Improta.