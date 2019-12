Roberto Bolle torna con Danza con me tra ironia e impegno

Milano, 19 dic. (askanews) - La danza torna regina su Rai uno in prima serata il primo dell'anno con Roberto Bolle che per la terza volta è protagonista del grande show Danza con me, insieme a un cast d'eccezione.

"Anche quest'anno super ospiti, ognuno del proprio campo è un'eccellenza. Cerco sempre di trovare diversità negli ospiti cercando la qualità ma anche quello che può essere funzionale al programma che è portare la danza a una platea il più grande e più varia possibile e lo abbiamo fatto con un super cast: gli ospiti vanno da Roberto Benigni, Andrea Bocelli e Stefano Bollani, Luca Zingaretti, Virginia Raffaele, Marracash, Nina Zilli, Luca e Paolo, Alberto Angela, Geppi Cucciari, Giampaolo Morelli. Un cast di ospiti incredibili".

Roberto Bolle crea una altalena di emozioni: accanto alle coreografie più conosciute del balletto classico e contemporaneo danzate insieme a partner d'eccezione come Svetlana Zakharova, affianca divertenti gag con i suoi ospiti ma soprattuto si cimenta con temi che affrontano la realtà contemporanea.

"Ci sono due sguardi sull'attualità molto importanti. Il tema ambientale che è all'ordine del giorno, il 2030 è stato detto che è il punto del non ritorno, anno entro il quale se non vengono prese le decisioni non si riuscirà più a cambiare e il pianeta andrà verso l'autodistruzione. Quindi abbiamo immaginato un grande telo di plastica che mi sovrasta e sembra un grande mare sopra di me e io ballo sotto ma piano piano, questo telo scende fino a soffocarmi, questa meraviglia alla fine mi uccide, come fa la plastica nei mari e forse finirà per soffocare l'umanità. E l'altro tema di grande attualità è la compassione, abbiamo voluto declinarlo con immagini sulla violenza sulle donne, sui migranti sui conflitti vari. Rappresenta lo sguardo che non vuole essere indifferente ma vuole essere empatico. Il messaggio è non siate indifferenti ritrovate la vostra umanità. Si parla delle emozioni che questi temi suscitano in noi attraverso la bellezza della danza".

Attraverso la danza Roberto Bolle è in grado di reinterpretare i tempi che viviamo, con leggerezza, profondità, tanta passione tutto nel segno del bello.