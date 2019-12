Clima, Greta Thunberg a Stoccolma per il Fridays for future

Stoccolma, 20 dic. (askanews) - Di ritorno dalla Cop25 di Madrid, in Spagna, e dopo aver manifestato anche a Torino, la giovane ambientalista Greta Thunberg è tornata in Svezia e, come di consueto, si è recata davanti al Riksdag di Stoccolma, (il parlamento svedese), per manifestare contro i cambiamenti climatici con lo slogan "Skolstrejk for klimatet" (sciopero scolastico per il clima), nell'ambito dei Fridays for future.