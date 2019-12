La leader Fdi si offre a tavola per un'iniziativa benefica e minaccia pure un disco per il 2020. Lo ha fatto da un palco in piazza Capranica da cui Giorgia Meloni ha fatto gli auguri ai romani di fronte a un presepe vivente che testimonia la più classica tradizione. Non ha mancato di parlare di politica, augurandosi per il prossimo anno "un governo eletto dagli italiani e non composto da gente che è lì solo per salvare la propria poltrona". La Meloni ha poi ribadito proprio con l'esempio del presepe la sua battaglia per preservare l'identità nazionale e scherzando ha minacciato: "Questo tutti lo sanno, perché ormai Io sono Giorgia è diventato una canzone che ha avuto anche un certo successo. Non escludo quindi di incidere il mio primo disco nel 2020...". La Meloni ha poi invitato tutti i presenti a prendere un biglietto della lotteria di Fratelli di Italia che servirà a finanziare l'onlus Aiuto alla Chiesa che soffre guidata da Alessandro Monteduro che aiuta i cristiani perseguitati nel mondo per il loro credo. "In premio", ha spiegato Giorgia, "hanno voluto mettere una cena con me. Io non pensavo interessasse tanto, ma i miei dicono di sì. In ogni caso ci sono anche cesti natalizi, che forse sono meglio..."