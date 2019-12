Arriva a Padova il progetto 'Noi insieme: Natale 2019'

Padova, 23 dic. (askanews) - Una giornata di solidarietà, di inclusione e di festa. Si è tenuta a Padova la nona tappa del progetto "Noi insieme: Natale 2019": persone e famiglie in situazioni difficili sono state accolte da alcuni dipendenti di Intesa Sanpaolo alla mensa della Banca a Sarmeola di Rubano, dove hanno trascorso una giornata diversa pranzando e assistendo a un concerto. La Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo Elena Jacobs ha fatto il punto sul significato di questa iniziativa.

"Siamo a metà del piano industriale 2018-2021, abbiamo fatto in questi due anni tantissime iniziative in ambito sociale ad alto impatto, c'è sembrato fondamentale e utile conoscere le persone a cui da sempre facciamo del bene ma in modo particolare conoscere le loro storie, capire quali sono le fragilità per poter unire all'ascolto la possibilità di ragionare su progetti ad alta efficacia da mettere in piano per l'anno prossimo".

Il progetto 'Noi insieme: Natale 2019' è realizzato dalla Banca in collaborazione con la Caritas Italiana, le Caritas Diocesane e le associazioni assistenziali collegate e, a Padova, ha visto il coinvolgimento del Comune come racconta Donatella Piccolo Funzionario dei servizi sociali.

"Abbiamo fatto la scelta come servizi sociali di aprire la proposta alle persone che abbiamo più a cuore e sono le famiglie".

150 persone hanno partecipato al pranzo e Caritas Diocesana e Opera San Vincenzo sono molto soddisfatte come spiega il referente Stefano Talamini.

E' un buon risultato perchè dalle presenze abbiamo visto che le persone hanno accettato molto volentieri di stare insieme in questa giornata".

35 dipendenti della banca volontari hanno accolto gli ospiti per una giornata in allegria.

"Devo dire che quanto è partita la raccolta, la chiamata alle armi dei volontari abbiamo dovuto a un certo punto stoppare perchè c'era una richiesta incredibile di partecipazione".

Dopo il pranzo un momento di intrattenimento in musica nell'auditorium della sede.