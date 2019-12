Lui scava e alza una barriera di sabbia e con sarcasmo chiede a tutti ottimismo per un futuro radioso. Sono gli auguri di fine anno di Beppe Grillo che con tanto di caschetto in testa e pala in mano grida forte: "Basta avere paura! Siamo terrorizzati da tutto, dal clima, dai cambiamenti, qualsiasi cosa ci impaurisce: i mari che si alzano e tra poco scompariranno... Basta questa paura, bisogna essere ottimisti, il futuro che ci aspetta è radioso: l'intelligenza artificiale, la robotica, il machine learnging...". Ma anche qui non abbandona il sarcasmo sul futuro della bella tecnologia: "ci sono l'upload, il download, ci aspetta questo cambiamento per i nostri giovani e i nostri nipoti. Sarà un anno meraviglioso, all'insegna dell'ottimismo... Ma intanto ci dobbiamo leggermente preparare...", e Grillo ansimante continua ad alzare la trincea che dovrebbe proteggere la casa alle sue spalle (la sua villa probabilmente) dalle mareggiate..." Finale quindi tragico nonostante gli auguri urlati. Sembra il tragico Capodanno del ragionier Fantozzi