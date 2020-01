Libia, il parlamento turco autorizza l'invio delle truppe

Roma, 2 gen. (askanews) - Il parlamento turco ha approvato la mozione che autorizza l'invio di truppe in Libia, con 325 voti a favore e 184 contrari. La mozione è stata presentata dopo la richiesta di sostegno militare arrivata dal governo del premier libico Fayez al Serraj. Il testo fissa a un anno il mandato per l'invio delle truppe. I tempi, gli obiettivi e i numeri del dispiegamento militare saranno decisi dal presidente Recep Tayyip Erdogan. La mozione punta ad avere un "ruolo deterrente", aveva dichiarato il vicepresidente turco, Fuat Oktay, lasciando intendere che la Turchia potrebbe non inviare truppe se il generale Khalifa Haftar fermasse la sua offensiva su Tripoli.

Subito dopo il voto l'Egitto ha condannato la decisione, bollandola come una "violazione del diritto internazionale". No a una soluzione militare anche dall'Ue.

"Il voto del Parlamento turco sulla Libia aumenta le tensioni in un quadro già drammatico" ha commentato su Twitter la viceministra agli Esteri, Marina Sereni, (Pd). "La missione Ue proposta dall Italia è sempre più importante per chiedere a tutti gli attori di rispettare l embargo Onu, far tacere le armi, ridare voce alla politica".