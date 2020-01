Milan, è arrivato Ibra: visite mediche e firma del contratto

Roma, 2 gen. (askanews) - Tifosi rossoneri in fibrillazione: è il giorno di Ibrahimovic. L'attaccante svedese è arrivato a Linate: ad accogliere il 38enne il Chief Football Officer rossonero Zvonimir Boban e una cinquantina di tifosi.

Ibra si è fatto precedere da un post sui social: una foto dei suoi piedi nudi in bianco e nero accompagnata dalla frase "Arroganza no, fiducia".

Dopo una stagione da protagonista assoluto nella Major League Soccer statunitense, con i Los Angeles Galaxy, Ibra torna in serie A al Milan nove anni dopo la sua prima maglia rossonera. Per lui subito le visite mediche di rito, poi la firma del contratto: sei mesi fino al 30 giugno 2020 per 3,5 milioni di euro, con opzione per la stagione successiva in base a presenze e risultati.