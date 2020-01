Australia, i pompieri contro i roghi in Nuovo Galles del Sud

Roma, 3 gen. (askanews) - I roghi australiani mettono a rischio una fascia costiera lunga quasi trecento chilometri nel sudest dell'enorme paese. Temperature roventi e venti forti previsti anche per i prossimi giorni aumentano l'inquietudine. In queste immagini, la lotta dei pompieri in Nuovo Galles del Sud, presso la baia di Bateman.