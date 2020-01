Greta Thunberg compie 17 anni e festeggia manifestando

Roma, 3 gen. (askanews) - La giovane attivista svedese Greta Thurnberg, persona dell'anno 2019 secondo Time per la sua campagna globale di consapevolezza sul cambiamento climatico, compie 17 anni e li festeggia, manifestando per il clima come ogni venerdì, da quando ha lanciato i Fridays For Future, davanti al parlamento svedese.

"Sciopero della scuola 72" ha twittato con una sua foto con il classico cartello scritto a mano "sciopero delle scuola per il clima", anche se in realtà le scuole in Svezia sono ancora chiuse per le vacanze di Natale.

Greta che ha iniziato a scioperare per il clima ogni venerdì da agosto 2018, è tornata da poco in Svezia dopo un viaggio di quattro mesi e mezzo in America e in Europa, nel quale è intervenuta a convegni internazionali sul clima dalla Svizzera all'Onu a New York, ma soprattutto alla Conferenza sul clima che si è tenuta a Madrid.

Il suo lungo viaggio, che l'ha portata da Montreal a Los Angeles e persino a Torino, è stato rigorosamente per mare, in barca a vela, e con il treno. Aerei banditi per salvaguardare l'ambiente.