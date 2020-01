Milan, Ibrahimovic accolto dai tifosi mostra la maglia rossonera

Roma, 3 gen. (askanews) - Zlatan Ibrahimovic accolto dai tifosi a Casa Milan per la sua seconda avventura in rossonero. Ibra, sciarpa della squadra al collo, ha mostrato fiero la sua maglia numero 21, poi l'ha tirata ai fan. Il video è stato condiviso sull'account Twitter del club.

"Non sono venuto qui per fare la mascotte di fianco al Diavolo" ha detto nella conferenza ufficiale di presentazione. E ha raccontato la trattativa: "Dopo l'ultima partita a Los Angeles ho parlato subito con Paolo. Ho ricevuto più richieste a 38 anni che a 28. Sono stato sincero e mi sono detto: o cerco un triennale per prendere ancora il massimo oppure scelgo la sfida migliore. Dopo Bergamo c'erano tante chiamate da parte di Boban, ma non è stata una decisione difficile da prendere. Quando ho lasciato sono andato via senza il mio volere. Il Milan è come casa mia, mi ha portato dietro la felicità di giocare a calcio".