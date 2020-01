La strage a Charlie Hebdò 5 anni fa, corone di fiori a Parigi

Parigi, 7 gen. (askanews) - La Francia ricorda oggi la strage a Charlie Hebdo. Il 7 gennaio del 2015 con l'attacco terroristico nella redazione del giornale satirico francese iniziò un anno nero per la Francia. Per ricordare le 17 vittime degli assalti jihadisti di quel giorno a Parigi si sono ritrovati davanti alla sede del settiminale per deporre corone di fiori l'allora presidente della repubblica Francois Hollande, il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, e i ministri Nicole Belloubet e Christophe Castaner.