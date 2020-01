Pitti Uomo, il parka di Blauer per tutte le stagioni

Roma, 8 gen. (askanews) - Enzo Fusco, presidente di Fgf Industry, illustra a Pitti Uomo a Firenze la nuova collezione di Blauer.

"Siamo riusciti a realizzare un piumino col cashmere riciclato all'interno. Abbiamo parecchi piumini tinti in capo, che è una tendenza. E poi c'è un ritorno al pulito, all'abbigliamento sportivo-tecnico, un po' più classico. Quindi abbiamo portato anche delle lane, perché c'è un ritorno al cappotto, alla lana, che abbiamo interpretato alla nostra maniera. Il tecnico lavorato come se fosse uno sportswear sta funzionando. Abbiamo un parka in tre strati, è un materiale che ha una tenuta d'acqua incredibile perché, essendo impermeabile, ha la nastratura all'interno e ha gli interni staccabili in piuma. Quasi tutti i nostri capi hanno gli interni staccabili. Abbiamo due capi in uno, sono quasi dei four season. La versione più fashion del tecnico, funziona. Se uno ha caldo, si toglie l'interno, se piove, è impermeabile.

"Abbiamo voluto poi interpretare l'on the road, che è un tema ciclico. Secondo me, adesso, era il momento di presentarlo. È l'inizio di una lunga strada che è quella che vorremmo continuare a fare anche noi. Per quanto riguarda l'ecosostenibilità, partiamo da un capo che è 100% plastica riciclata, all'interno, e all'esterno. Abbiamo un giubbotto-piumino che ha l'interno in cashmere riciclato, oltre al nylon riciclato. Ed è la cosa più nuova. E devo dire che è anche piaciuta molto. In seconda battuta abbiamo, come ogni anno, la piuma riciclata. La vera piuma che viene presa dalle coperte americane, viene lavata e disinfettata da un'azienda italiana. Abbiamo piuma riciclata, cashmere riciclato, la plastica al 100%: in questo sistema green non ci siamo fatti mancare niente".