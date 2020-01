Iran, autobus precipita in burrone nel nord del paese: 19 morti

Teheran, 9 gen. (askanews) - Un autobus è precipitato in un burrone nel nord dell'Iran. Nell'incidente si contano almeno 19 morti e 24 feriti. L'incidente è avvenuto in una zona montuosa sulla linea che collega la capitale Teheran a Gonbad-e Kavous, città vicina al confine con il Turkmenistan, famosa per una torre in mattoni dell'XI secolo, dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.