Sicilia, truffa su traghetti per isole minori: sequestrate 3 navi

Palermo, 10 gen. (askanews) - Rampe di accesso, bagni e porte non a norma sui traghetti Trapani-Isole Egadi. Il nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo ha scoperto che le imbarcazione della "Caronte & tourist isole minori spa" avrebbero pesanti carenze per il trasporto delle persone "a mobilità ridotta", disabili, anziani e mamme incinta. Le indagini, coordinate dalla procura di Messina, hanno portato al sequestro delle tre navi che si sono alternate sulla rotta: "Pace", "Caronte" e "Ulisse". I reati ipotizzati sono truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture ai danni della Regione Siciliana.