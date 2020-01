"Aggiungi un posto a tavola" contianua a raccogliere successi

Milano, 14 gen. (askanews) - Oltre 160 mila spettatori ogni sera hanno applaudito il simbolo della purezza, la "Colomba", sintesi di gioia e rinascita, con emozionanti standing ovation sulle note finali dello spettacolo. Pubblico commosso e felice. E così ben 150 repliche in giro per l'Italia portano Alessandro Longobardi a proseguire il tour di "Aggiungi un posto a tavola" per il terzo anno consecutivo.

La commedia musicale di Garinei e Giovannini con Gianluca Guidi e la partecipazione straordinaria di Lorenza Mario, sarà in scena a grande richiesta in scena dal 17 al 26 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

La tournée è partita da Genova il 7 novembre e lo spettacolo dopo Milano sarà a Napoli, Vigevano, Padova e Bergamo. Una tra le più amate commedie musicali italiane, scritta con Jaja Fiastri, protagonisti insuperati di un epoca leggendaria per il teatro italiano. Le musiche, composte da Armando Trovajoli, hanno incantato intere generazioni.