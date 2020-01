Efficienza energetica, Italia in Classe A vola a Fiumicino

Roma, 13 gen. (askanews) - Ritorna nel 2020 la "Italia in Classe A - La serie", l'info-reality sull'efficienza energetica di ENEA, che in questa nuova puntata, Soluzione 50 per cento, online dal 14 gennaio, "atterra" nell'Aeroporto di Roma Fiumicino. Il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA Antonio Disi "investigano" come uno dei più grandi aeroporti d'Europa ha realizzato la propria efficienza energetica. Ventisette milioni e mezzo di passeggeri l'anno, 210mila aerei e oltre 40 lavoratori compongono la "comunità" dell'aeroporto di Roma Fiumicino, come una città dove nulla può essere lasciato al caso.

E la webserie di Enea ha scoperto che a Fiumicino sono stati montati motori ad alta efficienza, sono stati sostituiti i gruppi frigoriferi con altri ad alto rendimento, e la vecchia illuminazione è stata rimpiazzata dalle attuali centomila di lampade a led. Grazie agli interventi di risparmio energetico e alle azioni gestionali messi in atto negli ultimi dieci anni sono stati ridotti i consumi di energia del 50 per cento nonostante i passeggeri siano aumentati del 27 per cento. In termini economici equivale a 30 milioni di euro risparmiati, come racconta nel corso dell'episodio Ruggero Poli, energy manager di Aeroporti di Roma. Ma c'è di più da scoprire.

Giuseppe Pilla, tecnico dei sistemi energetici dell'aeroporto di Fiumicino. E' grazie a lui che si sta freschi o caldi in aeroporto:

"E' un lavoro di staff, legato ovviamente alla tecnologia degli impianti. In aeroporto abbiamo delle centrali, ma in particolare abbiamo una centrale di co-generazione che riesce a dare energia a tutto l'aeroporto".

Con questi interventi in dieci anni sono stati risparmiate ca. 7.700 tonnellate di CO2, l'equivalente di mezzo milione di viaggi di un'auto che faccia andata e ritorno da Roma a Milano. E si fanno anche corsi di formazione a cui partecipano migliaia di persone sul risparmio energetico, in modo che tutti possano mettere in pratica comportamenti virtuosi.

"Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata per la campagna di informazione e formazione sull'efficienza energetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica dell'ENEA, in applicazione dell'art.13 del D.Lgs. 102/2014.

La quarta puntata della serie sarà online da martedì 14 gennaio 2020 su tutti i canali di Italia in classe A e su La Stampa-Tuttogreen.

