Libia, Di Maio: importante una missione Ue per monitorare tregua

Roma, 15 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sottolineato l'importanza di un monitoraggio europeo in Libia, riferendo in Senato sulla crisi in corso e ha rimarcato che l'Italia non intende intervenire militarmente nel conflitto.

Una missione europea di "monitoraggio del cessate in fuoco" in Libia "sarebbe un passo importante per fermare le interferenze esterne, impedire il massacro di civili e dare all'Unione europea un profilo unitario e un ruolo di primo piano nella crisi libica". "Gli europei sono quelli che più hanno da perdere da una Libia instabile e più da guadagnare da un Paese sicuro e prospero".