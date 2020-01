Scuola, Azzolina si difende: valanghe di bugie, plagio è ridicolo

Roma, 15 gen. (askanews) - "In questi giorni valanghe di bugie sulla mia cosiddetta tesina. Parlare di plagio è semplicemente ridicolo", così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in un video su Facebook, replica alle accuse di plagio sulla relazione di tirocinio della Ssis. "Chi ha voluto tirare fuori questa storia ha preso un granchio colossale", sottolinea la ministra, aggiungendo: "Non accetto di essere additata come un cattivo esempio. O, peggio, una bugiarda". "Per me - conclude - questo è un capitolo chiuso, mi aspetto delle scuse ma so che non arriveranno".