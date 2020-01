Messina (Intesa SP): pronti a finanziare 50 mld per green economy

Milano, 16 gen. (askanews) - "Fatemi focalizzare sul discorso dell'ambiente, del climate change, mi collego enfasi poste da grandi investitori internazionali, da società di consulenza, che individuano questo tema come strategico e prioritario, ma anche dalla Comunità europea che ha indicato potenzialità di investimento fortissime. Io ritengo che nel nostro Paese potrebbero essere attivati 150 miliardi di investimenti su questo ambito, noi come Intesa Sanpaolo siamo pronti a mettere la nostra forza a disposizione di questo Paese per finanziare 50 miliardi di questi 150 miliardi". Lo ha detto dal palco il Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina dal palco del convegno che la banca ha dedicato a Milano ai temi dello sviluppo sostenibile e inclusivo.