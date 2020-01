Moroder e FPT Industrial creano il suono del motore del futuro

Las Vegas, 16 gen. (askanews) - Questo è il suono del motore del futuro e a inventarlo è stato il re della discomusic Giorgio Moroder, che ha raccolto la sfida di FPT Industrial, il brand motoristico globale del gruppo CNH Industrial. Il frutto di questa collaborazione è "Preludio", progetto sonoro presentato al Ces di Las Vegas, la fiera di tecnologia e innovazione più importante al mondo.

È la melodia che sentiranno a ogni accensione i proprietari di mezzi equipaggiati con i motori di ultima generazione di FPT Industrial, sostenibili e, appunto, silenziosi.

Annalisa Stupenengo, President Powertrain di CNH Industrial: "Volevamo dare una firma, una impronta importante ai nostri motori nel momento in cui il motore non avrà più il rombo caratterizzante del motore a combustione interna. Volevamo far sentire ai nostri clienti che FPT era ancora accanto a loro e nel momento del crunch avere questo sound aiuta a dare sicurezza che tutto è pronto e possiamo partire".

Per Moroder, tre volte premio Oscar, appassionato di motori e innovatore per definizione, una sfida: "C'è stato un sacco di lavoro perché fare un pezzo è una cosa, ma fare un pezzo di 3 secondi è abbastanza difficile, avevo un sacco di idee poi finalmente ad Arbon in settembre mi sono messo nello studio ed ho composto il pezzo che è diventato il Preludio di adesso".

Ad Arbon, dove si trova il Centro di Ricerca e Sviluppo del brand, il musicista ha lavorato a stretto contatto con gli ingegneri di FPT Industrial per creare questa "sound identity".

Un'identità musicale d'autore che è diventata anche un brano di 4 minuti, disponibile su Spotify in una playlist che comprende una selezione dei più grandi successi di Moroder.

Successi risuonati all'interno del Ces di Las Vegas, con Moroder alla consolle nello stand di FPT Industrial, costruito come una sorta di studio di registrazione all'avanguardia, con al centro la star dello show, il Cursor X, concept di Power Source 4.0, sistema di propulsione modulare in grado di essere alimentato dalle migliori fonti sostenibili di energia disponibili. E pronto per muovere i mezzi di domani.