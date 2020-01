Complice una premiazione che li ha visti entrambi protagonisti e festeggiati Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati pizzicati a farsi complimenti dietro le quinte con una allegria e una tenerezza che ha fatto impazzire i fan: chissà se la coppia scoppiata anni fa è destinata a ricostituirsi? Tutto è accaduto ai Saga Awards 2020, in cui Brad è stato premiato per la sua partecipazione al film di Quentin Tarantino "C'era una volta a... Hollywood", e Jennifer come protagonista di "The morning show". Sul palco prima è salito Pitt, che è stato molto spiritoso e ha divertito la sala ironizzando sulla virilità della statuetta-premio: "La metterò come mia foto profilo su Tinder", il social amato dai vip per gli incontri.

In platea a ridere a crepapelle e- inquadrata dalle telecamere-. anche a mangiarselo con gli occhi c'era l'ex moglie Aniston. Brad a quel punto era uscito dalla sala, ma non è andato via. Qualcuno lo ha pizzicato dietro il palco ad assistere anche qui con gli occhi incollati al teleschermo alla premiazione della ex moglie. Ma tutti sono impazziti quando i due poi si sono incontrati dietro il palco e i flash hanno immortalato un saluto più che affettuoso e qualche tenerezza. Quasi non volevano più separarsi. Naturalmente questa ritrovata simpatia sta facendo impazzire e un po' sognare i fans che hanno postato tutto il giorno fermo immagine sul web sperando...