Di Maio: mettere in sicurezza Libia è mettere in sicurezza Italia

Milano, 29 gen. (askanews) - "Mettere in sicurezza la Libia significa mettere in sicurezza anche l'Italia". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook alla fine di una giornata di colloqui, tra questi quello con l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, per affrontare insieme, e in maniera sinergica con l'Ue, il tema della crisi libica.

Il capo della Farnesina ha ribadito che la via principale per la soluzione al conflitto rimane l'attuazione dell'embargo sulle armi. Un embargo totale: via terra, via mare, via aerea. Secondo il ministro bisogna fermare ogni interferenza esterna e dare seguito alle conclusioni raggiunte dalla conferenza di Berlino.