Luisa Ranieri e Luca Zingaretti insieme per "The deep blue sea"

Milano, 29 gen. (askanews) - Arriva al Teatro Manzioni di Milano "The deep blue sea", una straordinaria storia d'amore e di passione con Luisa Ranieri diretta per la prima volta dal marito Luca Zingaretti. E' una riflessione su cosa un uomo o una donna sono capaci di fare per inseguire l'oggetto del loro amore.

È una pièce di Sir Terence Mervyn Rattigan sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente e cuore. L'amore folle che tutto travolge, a cominciare dal più elementare rispetto di se stessi.

La storia - che si svolge durante l'arco di un'unica giornata - inizia con la scoperta, da parte dei suoi vicini di appartamento, del fallito tentativo di Hester Collyer di togliersi la vita con il gas. Si sviluppa da qui una vicenda di strade perse e ritrovate, di fatalità e indeterminatezze che risolvono, ma, soprattutto, una storia sulla casualità delle vite umane.

"The deep blue sea" è considerato il suo capolavoro e contiene uno dei più grandi ruoli femminili mai scritti nella drammaturgia contemporanea. Nel video Luca Zingaretti racconta l'emozione per la sua prima regia e il senso di questo spettacolo. Lo spettacolo in scena dal 30 gennaio al 16 febbraio 2020.