Tentato assalto ad un portavalori su A1, a fuoco auto e un tir

Milano, 29 gen. (askanews) - Scenari da guerra sulla autostrada A1. Con una operazione in stile militare un commando ha tentato un assalto ad un portavalori: la banda ha bloccato il traffico nelle due direzioni di marcia nella zona di Lodi, tra i km 17 e il 20, incendiando un tir e alcune auto. Poi sono stati gettati dei chiodi sulla strada per bloccare il furgone blindato, che però è riuscito a scappare e a sfuggire alla rapina cercando rifugio in una vicina area di servizio.

Non ci sono feriti, sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco che hanno girato queste immagini delle carcasse di auto bruciate. Notevoli invece i disagi alla circolazione in autostrada.