Trofeo Andros, l'elettrizzante spettacolo delle gare su ghiaccio

Serre-Chevalier, 29 gen. (askanews) - Moto e auto sfrecciano sul giaccio in occasione del Trofeo Andros, quella che ormai per tradizione può essere considerata la manifestazione principe delle gare su ghiaccio. A Serre-Chevalier sulle alpi francesi si è tenuta una delle tappe più spettacolari del torneo, anche grazie alla perfetta qualità della neve e del ghiacci e del sole che ha reso ancora più spettacolari le gare di velocità. Quest'anno in gara anche auto elettriche al 100% in una apposita categoria per sostenere l'impegno per la difesa del clima. Sia le auto che le moto sono equipaggiate con speciali dotazioni da neve.