Parla Vanessa Bryant, moglie di Kobe: siamo devastate

Milano, 30 gen. (askanews) - "Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare i milioni di persone che ci hanno mostrato sostegno e amore durante questo momento terribile. Grazie per tutte le preghiere, ne abbiamo decisamente bisogno". Vanessa Bryant, moglie di Kobe Bryant, parla per la prima volta a 5 giorni dall'incidente in cui ha perso il marito e la figlia 13enne. Lo fa affidando un messaggio ai social. Una foto della famiglia riunita con tutte le loro 4 figlie e poi una lunga riflessione:

"Siamo completamente devastate dalla perdita del mio adorato marito, Kobe, straordinario padre delle nostre figlie; della mia bellissima e dolce Gianna e per le famiglie che hanno perso i loro cari sabato scorso", scrive.

"Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore ora". "Non so cosa ci riserverà la vita d'ora in poi, ed è impossibile immaginare la vita senza di loro, ma ci svegliamo ogni giorno, cercando di andare avanti, perché Kobe e la nostra piccola Gigi brilano su di noi illuminandoci il percorso. Il nostro amore per loro è senza fine e impossibile da misurare".

Vanessa Bryant invita poi a donare per aiutare le altre famiglie coinvolte nell'incidente e a mantenere vivo il ricordo di Kobe e sua figlia attraverso il loro impegno per lo sport giovanile con la "Mamba sports foundation".