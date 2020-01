Los Angeles, 31 gen. (askanews) - Stella sulla Walk of Fame di Hollywood per il rapper 50 Cent, all'anagrafe Curtis Jackson. Il cantante e produttore autore di pezzi come "In Da club" e "Just a Lil bit" ha colto l'occasione per rendere un omaggio a Kobe Bryant. "Disciplina e passione", sono le parole per descriverlo, ha detto.