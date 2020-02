Superbowl, rimonta show di Kansas City: vince dopo 50 anni

Miami, 3 feb. (askanews) - Superbowl all'ultima meta: i Kansas City Chiefs hanno vinto il campionato di football americano dopo 50 anni battendo in rimonta i San Francisco 49ers per 31-20. All'Hard Rock Stadium di Miami a sette minuti dal termine i giochi sembravano fatti sul 20-10 per San Francisco, ma i Chiefs hanno ribaltato la situazione grazie a tre touch down.

Nelle immagini la goia dei tifosi di Kansas City e la passerella di grandi star che hanno assistito al grande evento sportivo, da Lady Gaga a David Beckham.