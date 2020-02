Maurizio Crozza diventa Tiziano Ferro a Sanremo con troppo cuore

Milano, 5 feb. (askanews) - Dopo il grande successo di ascolti della scorsa stagione (l'ultima puntata ha segnato il record di sempre con il 6% di share e oltre 1.4 milioni di spettatori), Maurizio Crozza è pronto a tornare con "Fratelli di Crozza" da venerdì 28 febbraio in prima serata sul Nove, per analizzare l'attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente e inconfondibile satira.

In occasione del ritorno del suo one man show, l'artista genovese veste i panni di un esilarante Tiziano Ferro salito sul palco del Festival di Sanremo con troppo cuore. Il risultato come sempre è superlativo!