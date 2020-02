Sanremo, Amadeus: abbiamo giocato bene il primo tempo

Sanremo, 5 feb. (askanews) - Partenza col botto per la 70esima edizione di Sanremo. Il festival targato Amadeus ha debuttato con una media di 10 milioni 58mila telespettatori con il 52.2% di share, superando quindi la prima serata del Baglioni bis aveva fatto segnare una media del 49.5% di share. Soddisfatto il presentatore, che dice così:"Sono felicissimo per tutto il gruppo. In realtà mi avete sempre visto sereno, rimango sereno e felice di fare questa meravigliosa avventura. Uso sempre questo parallelismo calcistico: questo è il primo tempo di cinque. Il primo tempo tutti insieme, a squadra, l'ha giocato bene". La conferenza è stata animata dalla ormai consueta incursione di Fiorello a cui Amadeus ha lasciato il posto.

Sono partite immediatamente una raffica di battute e commenti. "Il momento più bello? Achille Lauro mi ha fatto morire... perché il Festival è teatro, è spettacolo. È stato un momento che mi ha divertito molto".

Ospiti di questa sera: Tiziano Ferro; Massimo ranieri, i Ricchi e poveri in reunion, e Zucchero.