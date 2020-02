Sanremo, i Ricchi e Poveri reunion stasera all'Ariston

Sanremo, 5 feb. (askanews) - Intonano "Se mi innamorano" davanti ai giornalisti in sala stampa. Ed è standing ovation. "Siamo partiti in quattro, dovevamo arrivare in quattro" così i Ricchi e Poveri, versione reunion, che questa sera saranno sul palco dell'Ariston come ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo.

Parte da Sanremo il progetto speciale realizzato da Danilo Mancuso: dall'Ariston presentano il loro primo brano "L'ultimo amore", cover di Everlasting Love in una nuova versione inedita. Il singolo, che anticipa l'uscita del doppio album il 27 marzo, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e download dopo l'esibizione sanremese.

Questa sera al Festival i Ricchi e Poveri canteranno "Sarà perché ti amo", "La prima cosa bella", "Che sarà", "Mamma Maria" e una sorpresa.