Sanremo, Notaro: Junior Cally maschera per show, io per violenza

Sanremo, 5 feb. (askanews) - "Io e Junior Cally una cosa in comune l'abbiamo: la maschera. Lui per idolatrare la violenza e fare show, io per difendermi dalla violenza subita". Così Gessica Notaro, durante la conferenza stampa al Roof Ariston, all'indomani della sua partecipazione al Festival di Sanremo come ospite, e in polemica con la maschera di Junior Cally in gara tra i 24 big.

"Non è che non abbia voluto prendere posizione di fronte alla questione Junior Cally - ha detto - non abbiamo voluto alimentare la polemica solo perché abbiamo pensato che portare un messaggio di speranza bastasse".