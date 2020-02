Saccoccia (Asi): Parmitano rientrato da missione molto speciale

Milano, 6 feb. (askanews) - "Siamo felici e orgogliosissimi di come sia andata questa missione, era la 12esima missione di un astronauta italiano sulla Iss, ed è stata una missione molto speciale e particolare". Così il presidente dell'Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia ha salutato il rientro sulla terra dell'astronauta Esa Luca Parmitano, protagonista della missione Beyond, di cui Saccoccia ha ricordato gli aspetti più importanti.

"Luca è stato per parte della sua missione il comandante della Stazione, ha compiuto 4 attività extraveicolari, per alcune di queste è stato anche comandante dell'attività, ha condotto esperimenti scientifici molto importanti, ha effettuato la riparazione di uno strumento straordinario come l'alpha magnetic spectrometer", ha elencato.

"È stata una missione veramente completa, ricca di cose importanti per il nostro Paese e per l'Europa, non possiamo che essere orgogliosi e gli diamo il bentornato a casa - ha aggiunto - comincia per lui un periodo molto importante, il post fly, durante il quale continuerà a fare esperimenti a terra e poi lo avremo fra noi per poterlo abbracciare e ascoltare i suoi racconti".