Sanremo, Fiorello gioca a tennis con Jannik Sinner

Sanremo, 6 feb. (askanews) - E' arrivato intorno alle 9.00 al Circolo del Tennis Piatti di Bordighera per iniziare la giornata a colpi di racchetta: Fiorello, visibilmente stanco, ha palleggiato per un'oretta con Jannik Sinner, la giovane promessa diciottenne del tennis italiano. "Domani (oggi ndr.) ho il giorno libero - aveva detto scherzando in conferenza stampa Fiorello che questa sera non sarà sul palco della terza serata del Festival di Sanremo. - Allora vado a giocare a tennis, mia grande passione". E così è stato. "Oggi sono qui in libera uscita, non parlo di Festival" ha precisato arrivando al circolo.