Sanremo, Paolo Jannacci: sul palco porto anche mio papà

Sanremo, 6 feb. (askanews) - Non solo un rapporto tra padre e figlio, ma anche un intima relazione di amicizia. Paolo Jannacci, voce elegante, porta il padre sul palco dell'Ariston. E, ad askanews, racconta: "Siamo diventati molto amici, oltre che padre e figlio, e questa grande amicizia ci ha permesso di essere uniti nel bene e nel male e di intraprendere avventure sempre particolari, sempre belle. E quindi ho ricordi splendidi, a volte anche difficili, ma belli e mi dà la possibilità di poterlo far ascoltare a tutti voi, perché papà ha ancora delle cose belle da dire".

Il brano interpretato da Paolo Jannacci "Voglio parlarti adesso" racconta proprio il rapporto tra padre e figlio. "Il brano - dice - parla del rapporto tra un papà e la figlia, e racconta il come ci si sente a dover affrontare anche il tema della separazione, della coccola e della protezione. E l'atto di amore più grande è quello che a un certo punto dovrai fare per lui/lei è quello di farlo andare via".

E sulla interpretazione della serata, Jannacci dice: "Ho messo tutto me stesso. Ero emozionato ma sono felicissimo".