Il Presidente Mattarella: "Apprensione per Silvia Romano"

Padova, 7 feb. (askanews) -Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato la tre giorni di "Padova Capitale Europea del Volontariato 2020". "Il volontariato è un'energia irrinunciabile della società un patrimonio generato dalla comunità che si riverbera sulla qualità delle nostre vite a partire da coloro che si trovano in condizione di bisogno che si frappongono all'esercizio dei propri diritti".

In una sala gremita di persone, ha ricordato il caso di Silvia Romano, la volontaria ancora dispersa: "Desidero ribadire qui l'apprensione per le sorti della giovane rapita in Kenia mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace. Da Padova-capitale del volontariato non può mancare per lei il nostro pensiero, che si unisce all'impegno costante delle istituzioni per ottenerne la liberazione".

Poi ha espresso l'augurio che, nel 2020 si proceda nell'attuazione della legge sul Terzo settore, coinvolgendo i protagonisti, assicurando una piena collaborazione tra i diversi livelli istituzionali".