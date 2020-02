Sharing economy e microcredito, ecco nuovi alleati per le aziende

Roma, 6 feb. (askanews) - A Roma, al summit mondiale sulla microfinanza gli esperti discutono le opportunità di un settore ancora poco sviluppato in Italia. In particolare prodotti e servizi finanziari forniti da alcuni istituti bancari a clienti che, per loro condizione economico sociale, hanno difficoltà di accesso al settore finanziario tradizionale.

In un mondo in piena evoluzione, mentre il concetto di "sharing economy", o economia della condivisione, diventa di giorno in giorno più presente - dal car sharing all'office sharing - la micro finanza è il primo alleato, nonchè settore sostenibile per eccellenza.

L'ottenimento di un prestito, inoltre, permette di generare un reddito da lavoro, e quindi assicura cibo, cure mediche, assistenza scolastica ed una vita dignitosa a un'intera famiglia, senza dover ricorrere all'emigrazione o allo sfruttamento. Un volano, come spiega Vittorio Volpi, economista e scrittore:

"La microfinanza è sicuramente un comparto di attività che era quasi sconosciuto fino a pochi anni fa. Noi abbiamo fatto una ricerca con la Luiss che abbiamo presentato a Roma lo scorso anno. Uno dei settori dell'economia, della finanza più promettenti in assoluto è sicuramente questo, quello della microfinanza".

Moltissime le imprese presenti: dagli Usa all'Afghanistan, dal Pakistan al Marocco passando attraverso società europee e italiane. Nel nostro Paese in particolare Mikro Kapital è leader nel settore, attiva dal 2017 e contraddistinta da innovazioni tecnologiche. Come ci racconta il suo patron, Vincenzo Trani:

"Noi abbiamo fatto rientrare nella logica della microfinanza una serie di prodotti che erano in passato erano destinati ad altri segmenti di business. Tra questi i prodotti relativi alla sharing Economy".

Da imprenditori padroni a imprenditori utilizzatori. Perchè a usare, senza necessariamente acquistare, si impara. E l'attività di realtà come Mikro Kapital in questo senso è anche propedeutica.

"E abbiamo nello stesso tempo il compito anche di aiutare gli operatori, anche quelli tradizionali a usare il proprio denaro per investimenti appropriati; quindi da owner a user. Per fare questo passaggio importante, risparmiando investimenti non corretti da questo punto di vista e usando la spesa in modo più strumentale, per il raggiungimento del risultato del business".