Elezioni Irlanda, urne aperte sino alle 22 locali

Dublino, 8 feb. (askanews) - Urne aperte in Irlanda dalle ore 7 locali (le 8 in Italia) per le elezioni legislative che potrebbero sancire una storica vittoria del partito nazionalista Sinn Fein sui due partiti che tradizionalmente dominano la scena, il Fine Gael di centrodestra (a cui fa capo l'attuale primo ministro Leo Vardakar) e il Fianna Fail, di posizioni lievemente più centriste.

Gli oltre 3,3 milioni di aventi diritto sono chiamati ad elggere i 160 membri della camera bassa del parlamento nazionale.

Si vota sino alle ore 22 locali, le 23 italiane. Subito dopo saranno diffusi exit poll, ma lo spoglio delle schede avverrà domani e risultati definitivi sono attesi al più presto lunedì.