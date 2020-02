Thailandia, apre il fuoco in centro commerciale: almeno 12 morti

Bangkok, 8 feb. (askanews) - Almeno 12 persone sono state uccise da un uomo, un militare identificato come sergente J. Thomma, che ha aperto il fuoco a Korat, nella parte nordorientale della Thailandia. Le forze dell'ordine stanno dando la caccia all'uomo che ha compiuto la strage in un centro commerciale. Il bilancio delle vittime è ancora da accertare, anche perchè non si tratterebbe di un'unica azione, ma di un attacco in tre fasi.

Secondo la ricostruzione del Bankgok Post, che cita un numero "non noto" di feriti, il sergente Thomma ha prima aperto il fuoco contro un comandante e i suoi commilitoni in una base militare, poi si è diretto verso il centro commerciale Terminal 21, nel distretto di Muang. Lungo la strada, ha sparato a dei civili e giunto allo shopping centre ha aperto il fuoco su quanti incontrava.

Thomma ha diffuso in diretta Facebook la sua carneficina e si è anche fatto un selfie con un fucile automatico in mano.

Sulla sua pagina Facebook, velocemente messa offline, nel suo ultimo post aveva scritto: "Sono così stanco".